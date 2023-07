Ventenne aggredita fuori dal campo da rugby di Ancona con lo spray urticante: «Era una donna con i capelli argentati e vestita di nero»

ANCONA - «Aiutatemi, sono stata aggredita e mi hanno spruzzato addosso dello spray urticante». La richiesta di soccorso è arrivata al 118 che poi l'ha girata al numero unico di emergenza 112 verso le 21.40 di ieri sera (venerdì 30 giugno). La ragazza, 20 anni italiana, è stata immediatamente soccorsa e trasportata al prontro soccorso di Torette per accertamenti, mentre la polizia cercava con il suo aiuto di ricostruire l'aggressione.

Ventenne aggredita con lo spray urticante: «Era una donna con i capelli argentati»

«Era una donna vestita di nero con i capelli color argento», ha riferito la ragazza evidemente sotto choc. Aveva appena terminato il suo allenamento nel campo sportivo di rugby in via della Montagnola ad Ancona, quando è stata improvvisamente aggredita da questa donna che le ha gettato addosso anche lo spray urticante. «Non so perchè lo abbia fatto, non la conosco», ha detto la ventenne agli agenti mentre le ricerche effettuate sul posto hannodato esito negativo.