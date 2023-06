SAN BENEDETTO - Stavano tornando da un viaggio che, dalla Polonia, loro terra di origine, li avrebbe guidati fino a L’Aquila, dove vivevano da diverso tempo. Ma proprio a due passi dal confine con l’Abruzzo la loro auto, una Fiat Punto, si è schiantata contro un camion in sosta. Un camion, ironia della sorte, polacco. Il bilancio dell’incidente è terribile: due donne morte e l'uomo, che era al volante dell’utilitaria, in gravissime condizioni

Lo schianto

Lo schianto è avvenuto all’alba di ieri mattina, pochi minuti prima delle 5, mentre alla sinistra dell’auto che stava procedendo in direzione Sud, il sole iniziava ad alzarsi dalla linea dell’orizzonte del mare Adriatico. L’incidente è avvenuto poche centinaia di metri dopo lo svincolo di Grottammare, ad una manciata di passi dal confine con San Benedetto. L’uomo alla guida dell’auto, un sessantenne, ha forse accusato un colpo di sonno o si è sentito male. Fatto sta che la macchina, ha iniziato a sbandare verso destra. Stando alla ricostruzione della dinamica del tragico incidente, l’auto è finita contro il guardrail.

Il rumore e l’urto hanno ridestato l’automobilista alla guida della Fiat Punto che si è reso conto che stava letteralmente piombando verso una piazzola di sosta dove era fermo un camion. Ha tentato di sterzare bruscamente verso sinistra ma i metri a disposizione erano troppo pochi e lo spazio di manovra, soprattutto a quella velocità, minimo. Così è riuscito solamente ad alleggerire il peso del catastrofico urto sulla propria posizione ma il lato destro dell’auto, quello dove erano sedute le due donne, una sessantacinquenne che si trovava davanti, sul sedile del passeggero, e una 57ennne che si trovava dietro ma sullo stesso lato, si è schiantato con violenza contro la parte bassa del rimorchio del camion e per le due donne non c’è stato scampo.

La morte sul colpo

Sono morte sul colpo. Sul posto sono subito arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno predisposto il trasferimento dell’automobilista a Torrette di Ancona a bordo dell’eliambulanza giunta in pochi minuti. Per le due donne è subito parso evidente che non sarebbe stato possibile fare nulla. Quella seduta davanti aveva una vistosa e ferita alla testa mentre inizialmente non era stato possibile identificare la terza occupante dell’auto dal momento che tutto il carico con il quale stavano viaggiando, fatto perlopiù di coperte e vestiti (stavano evidentemente portando abbigliamento e arredi dalla Polonia per la loro casa a L’Aquila) avevano completamente coperto il corpo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno anche lavorato per mettere tutta la zona in sicurezza.

Il trasferimento

Le due salme, una volta ottenuto il nulla osta dal medico legale e dal magistrato di turno, sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto e messe a disposizione dei familiari per il rimpatrio e la celebrazione dei funerali. Considerata la dinamica dell’incidente stradale, è stato deciso di non procedere ad alcuna autopsia o ad altri esami autoptici . Resto alta l’apprensione per il sessantenne che era alla guida dell’auto che sta lottando, tra la vita e la morte, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’incidente stradale non ha creato particolari problemi al traffico, sia per l’orario che per il fatto che il terribile schianto si è verificato al di fuori delle corsie di marcia.