Si è spento Federico Contessi, l'imprenditore della cantieristica che ha unito San Benedetto e l'Argentina

SAN BENEDETTO - L'imprenditore sambenedettese Federico Contessi è morto a 92 anni a Mar de Plata, il centro argentino dove aveva vcostruito un impero della cantieristica navale. Contessi è stato uno dei punti di riferimento della comunità sambenedettese emigrata in Argentina e il simbolo del gemellaggio tra la città di San Benedetto del Tronto e quella di Mar del Plata. Figlio di pescatore, emigrò in Argentina con la famiglia per riunirsi al genitore, imbarcato per le acque americane. Oltreoceano iniziò la carriera come calafato, mestiere che aveva appreso dallo zio, prima come artigiano, poi come imprenditore nel 1956, quando fondò il suo primo cantiere navale con scalo, "La Juventud", in calle Magallanes Y Martinez de Hoz. Nello stesso anno sposò Leonilde Novelli, anch'ella sambenedettese emigrata con la famiglia in Argentina. Insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana nel 1976, e di Cavaliere Ufficiale nel 1982, ricevette nel 1995 il premio "Truentum" dalla città di San Benedetto.