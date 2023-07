ANCONA Il cantiere dell’intero progetto di via XXIX Settembre è ancora in itinere, ma i vandali armati di bombolette hanno già colpito. E per farlo hanno scelto la nuova pavimentazione del lungomare cittadino. Due scritte sono comparse nei giorni scorsi all’altezza di Porta Pia, una sorta di botta e risposta tra due writer improvvisati e armati di bombolette.



Le scritte

«L’amore esiste?» si domanda uno. E l’altro risponde, con una spennellata diversa di nero: «Sì». Nonostante il passaggio dei vandali sia stato notato da molti - impossibile non farci caso se si passa verso Porta Pia - le scritte ancora campeggiano beate sulla pavimentazione che il Comune ha scelto di posare d’accordo con la Soprintendenza per dare nuova vita al boulevard che unisce città e porto.



Il degrado



Gli sfregi lasciati con le bombolette campeggiano proprio a pochi passi da Porta Pia, nei cui giardinetti perimetrali sono stati lasciati gli attrezzi del cantiere per il rifacimento di via XXIX Settembre. Oltre ai vandali, in quell’area, non è raro trovare altri incivili che, sfruttando le reti da cantiere e il buio della notte, ne approfittano per fare i loro bisogni sul muro del monumento settecentesco, frutto dell’ingegno dell’architetto Marchionni. Non certo belle scene per uno dei punti più belli dell’Ancona storica.



La sovrapposizione



Il cantiere di tutto il percorso deve ancora essere concluso. Manca una parte di pavimentazione da finire e c’è anche il nodo dell’illuminazione. In pratica, nel corso dei mesi, si sono sovrapposti i due progetti: quello dell’Iti Waterfront per il nuovo impianto di illuminazione e quello del rifacimento del marciapiede, pavimentazione compresa con balconate vista mare. Entro la fine del mese, il cantiere dell’illuminazione dovrebbe concludersi. Il Comune ha recentemente concesso una proroga contrattuale alla ditta, la Co-Gesi srl di Torino, che si è aggiudicata l’appalto, per un importo complessivo di poco più di un milione di euro. Il termine per la consegna dei lavori era stato fissato al 31 marzo scorso. Ma a causa di una serie di difficoltà tecniche a cui la ditta ha dovuto far fronte, è stato chiesto di poter prorogare la fine dei lavori.



I tempi



Tempistiche diverse per il boulevard. Manca ancora da ultimare l’ultima parte di balconata, quella che conduce da Porta Pia fino all’ingresso del Mandracchio. E c’è anche da terminare una parte di pavimentazione, che sarà in pietra calcarea. Entro l’arrivo dell’autunno tutto il pacchetto di interventi dovrebbe essere concluso.