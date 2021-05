Teme che l'auto possa investirlo e la schiva ma l'uomo si muove male e cade a terra

ANCONA - Temeva che l'auto che stava uscendo da un parcheggio non si fosse accorto di lui e che potesse investirlo così con una repentina mossa ha provato a schivarla ma si è mosso male ed è caduto a terra: è successo poco prima di mezzogiorno in via Colleverde con l'uomo di 65 anni soccorso dalla Croce Gialla che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per accertamenti.

