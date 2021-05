Due lupi fanno irruzione dopo cena nel giardino: «Stavano sbranando la mia cagnolina»

SENIGALLIA - Choc a Scapezzano giovedì sera dove un lupo, entrato nel giardino di un’abitazione, ha azzannato un cane. Briciola, una piccola meticcia, ha riportato profonde lacerazioni ma dovrebbe farcela. Nella frazione collinare sono tutti terrorizzati. «Erano circa le 22 quando i miei cani hanno iniziato ad abbaiare – racconta Giancarlo Mencucci –. Il primo è uscito poi anche Briciola, che avevo in braccio, è schizzata via. Poco dopo ho sentito i suoi lamenti».

Uno dei due lupi, arrivati a pochi metri dall’abitazione, l’aveva azzannata. Il figlio Fabrizio è uscito urlando e il lupo ha abbandonato la cagnolina gravemente ferita in mezzo ad un campo di grano. «Se ci fosse stato un bambino? – si chiede Fabrizio Mencucci – questi animali sono pericolosi. Sono corso senza pensarci per riprendere il cane, urlando, e si è allontanato. Me lo stava portando via, l’ho ripreso in mezzo al campo nel grano. Poco dopo il lupo era ancora lì vicino dove ho altri animali». E’ accaduto in via Fontenuovo non molto distante dal centro abitato. «Siamo tutti terrorizzati – prosegue Giancarlo Mencucci – se non c’erano i cani mi entravano in casa. Possiamo vivere così? Poi ho altri animali che faccio gli costruisco una cassaforte intorno al recinto? Siamo tutti preoccupati in zona. Ho chiamato anche la polizia, non sapevo che fare ma qualcuno deve intervenire».



Qualche giorno fa un lupo solitario è stato immortalato sull’Arceviese a Borgo Bicchia diretto verso la città, prima ancora a Cesano sull’argine del fiume. A Corinaldo gli avvistamenti sono quotidiani. «I lupi seguono i cinghiali e i caprioli – spiega Stefano Rossetti, che da diversi mesi registra filmati sulla presenza dei lupi in zona – a Senigallia ci sono due oasi di cinghiali una proprio a Scapezzano dove ce ne sono un’ottantina, l’altra a Borgo Bicchia, l’oasi di San Gaudenzio, dove ce ne sono circa venti. Quando questi animali scappano c’è un lupo che li insegue».

E’ successo nelle ultime settimane in strada delle Saline, dove un cucciolo di cinghiale è stato investito e ucciso da una moto, oppure al porto dove un capriolo fuggiva da un lupo avvistato a Cesano. «La nostra zona è rimasta scoperta – prosegue Rossetti – ci sono meno squadre dell’ente territoriale di caccia e la situazione è diventata incontrollata, come ho già avuto modo di spiegare a diversi sindaci del territorio». Il primo a lanciare l’allarme era stato a marzo Matteo Principi, sindaco di Corinaldo. Adesso tutta la vallata si è attivata. «Sto preparando una lettera da inviare alla Provincia – spiega il sindaco di Arcevia Dario Perticaroli, intervenuto nella veste di presidente dell’Unione dei comuni Terre della Marca Senone – per il problema dei lupi e dei cinghiali».

