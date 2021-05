ANCONA - Era a bordo di un bus quando all'improvviso ha accusato un malore. Momenti di paura per un uomo di 77 anni sccorso quando il mezzo era in via Ascoli Piceno grazie al tempestivo intervento della Croce Gialla che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

