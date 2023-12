Centra in pieno un'altra auto: donna di 41 anni in ospedale. Illeso il conducente, un uomo di 86 anni

ANCONA - Stava procedendo con la sua auto lungo via della Montagnola e non si è accorto di un'altra auto centrandola in pieno. Momenti di paura quelli vissuti questo pomeriggio con una donna di 41 anni che è stata velocemente soccorsa dalla Croce Gialla giunta subito sul posto insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco. La signora è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per i controlli del caso, illeso invece il conducente dell'auto, un uomo di 86 anni.