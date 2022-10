«Ho 38 anni». Invece è anziana e cammina di notte in zona Torrette. Scatta il soccorso della polizia

ANCONA «Io ho 38 anni». Peccato che ne avesse 40 in più. Nel corso della notte, la Sala Operativa della Questura di Ancona ha inviato personale della Squadra Volante in zona Torrette, dopo la segnalazione relativa ad una persona anziana in difficoltà. Giunti sul posto gli agenti hanno intercettato una donna anziana in stato confusionale. L’anziana signora riferiva di non avere documenti al seguito, ma con l’aiuto dei poliziotti è riuscita a fornire le sue generalità e ad indicare l’indirizzo di residenza. Piccolo particolare: la signora affermava di avere 38 anni.

«Abitava da sola»

Gli agenti hanno così accertato che la donna risiedeva effettivamente all’indirizzo indicato. Tuttavia, vi abitava da sola e non con i figli, come invece da lei riferito. Considerato lo stato confusionale della donna, gli agenti richiedevano l’intervento di personale sanitario per verificare le sue condizioni di salute. I sanitari provvedevano a trasportare la signora presso il pronto soccorso del locale ospedale per ulteriori accertamenti.