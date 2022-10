ANCONA Aggredita alla cassa del supermercato, finisce al pronto soccorso di Torrette. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri in un noto market che si trova dalle parti di Collemarino. E proprio nei pressi delle casse è nato un diverbio tra un uomo di circa 30 anni e una donna di 50. Una discussione dai toni piuttosto accesi tra i due, che già si conoscevano e in passato avevano avuto vecchie ruggini. La situazione è degenerata: l’uomo che ad un certo punto ha spintonato e malmenato la 50enne che peraltro era in compagnia del figlio minorenne. Una scena a cui hanno assistito numerose persone che hanno allertato il 112 numero unico dell’emergenza territoriale. Nel frattempo la donna ha ricevuto tutta l’assistenza del caso dal personale del supermercato. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, la donna, provata per quanto accaduto, è stata trasportata con un codice di media gravità all’ospedale.

Volante e carabinieri sul posto

Nel frattempo, nel piazzale antistante il supermercato era intervenuta una Volante della questura assieme ad una pattuglia dei Carabinieri. Secondo una prima indiscrezione la lite sarebbe stata provocata da vecchie ruggini tra la donna e il giovane. Le forze dell’ordine hanno poi identificato il trentenne all’esterno del supermercato. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti, ma non si esclude che l’intera vicenda possa avere una coda giudiziaria nel caso in cui venga presentata una querela di parte.