Spinello di gruppo Quattro giovani sorpresi a Torrette

ANCONA - C’è chi pensava a intralciare il traffico, cercando di raccattare qualche spicciolo dagli automobilisti, chi a fumare marjuana con gli amici, scambiando una stanza del centro commerciale per un salottino dove pensare ai propri comodi. C’è poi chi è stato beccato mentre cercava la fuga dopo aver rubato dalle vetture in sosta e chi non è mai voluto andare via da Ancona nonostante una raffica di fogli di via. È una sequela di interventi e di denunce quella compiuta dalle Volanti della polizia tra mercoledì e giovedì. Gli agenti, impegnati nel controllo capillare del territorio per contrastare e prevenire ogni tipo di reato, sono arrivati a denunciare a piede libero tre persone. Tra i reati contestati, furto aggravato, oltreggio a pubblico ufficiale, inottemperanza al foglio di via. Segnalati invece al prefetto, come assuntori di stupefacenti, quattro giovanissimi anconetani, tutti maggiorenni, che giovedì pomeriggio sono stati beccati al centro commerciale di Torrette a fumare marijuana in una zona appartata del complesso di via Conca. In totale, la polizia ha sequestrato sei grammi di “erba”. Sempre a Torrette, un romeno di 30 anni senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine per aver cercato riparo in passato all’interno dell’ospedale, è stato denunciato per l’inottemperanza al foglio di via dalla città. Denuncia anche un per un 24enne originario del Gambia, trovato in via XXV aprile a intralciare la circolazione stradale, cercando di fermare i conducenti delle auto per avere qualche soldo. A Passo Varano, invece, gli agenti hanno bloccato un chiaravallese di 44 anni che poco prima era stato sorpreso a rubare dalle vetture in sosta. L’uomo è stato trovato in possesso di catene da neve, cavetti carica batterie per cellulari, tre bottiglie di liquore e cassette da meccanico.