ANCONA - Si va verso il sold out a Portonovo per la settimana di Ferragosto, complice il ritorno del caldo e l’intatta voglia di tante persone di godere dello splendido scenario della baia che continua a tirare, nonostante in molti siano ritornati a preferire mete estere. Dopo la pioggia e il mare mosso dello scorso weekend, finalmente sorridono gli operatori balneari che annuncino il pienone nei loro stabilimenti. Tutto esaurito anche nei ristoranti.

APPROFONDIMENTI SIROLO Task force per trovare due turiste perse sul Conero: "salvate" dai bagnanti che le portano in spiaggia IL BATTESIMO Linea dei Borghi, inaugurata la navetta gratuita Del Conero-Portonovo. Tutti i dettagli L'INCHIESTA Marche, spiagge a peso d'oro: ecco quanto si spende giornalmente per un ombrellone e due lettini e dove si risparmia

Il pienone

A Ferragosto la baia toccherà il picco delle presenze stagionali. Fari puntati sulla viabilità, dopo le misure adottate dal Comune per contenere il problema del caos auto: vedremo se funzionerà il dispositivo combinato del blocco a monte da parte dei vigili, quando i parcheggi a valle sono pieni, l’apertura del terzo park sotto lo scambiatore (sfogo importante per 250 veicoli) e l’attivazione della linea dei borghi, dopo il potenziamento del bus navetta e della linea urbana da Ancona. Nelle spiagge sarà complicato trovare un ombrellone libero. «Stiamo vivendo una buona stagione – afferma Michele Giacchetti dell’omonimo stabilimento –. Ancora abbiamo dei posti liberi ma confidiamo che vengano rapidamente esauriti. Portonovo è così: basta che arrivi il sole e la gente accorre in massa. Siamo nella stessa situazione dello scorso anno a livello di presenze. I costi? Un ombrellone e due lettini in media 40 euro, a seconda della posizione». «C’e’ tanta gente – afferma Paolo Bonetti -. Siamo in linea alla scorsa stagione. Diciamo che a Portonovo il turismo tiene. Arrivano italiani e anche stranieri, oltre agli anconetani. Abbiamo ancora qualche posto libero ma confidiamo di riempirlo in breve tempo. Da noi il costo massimo per un ombrellone e due lettini è di 35 euro, ma dipende dalla posizione sulla spiaggia». «Negli ultimi due anni c’è stato veramente un pienone - afferma Maurizio Sonnino della Capannina – ma anche in questa stagione, appena il tempo lo permette, le spiagge sono piene di gente. Nel nostro stabilimento l’80% dei posti sono per gli stagionali e abbiamo la possibilità di darli agli occasionali in caso di rifiuto dei primi. In questo modo abbiamo ancora una buona disponibilità di posti ma contiamo di esaurirli per la settimana prossima. I prezzi? 50 euro al massimo per il classico ombrellone e due lettini». Dall’altro lato pensano positivo anche allo stabilimento Franco (35 euro la prima fila) e allo stabilimento Il Molo (40 euro, 43 online). «Ma - dicono Franco Boriani e Giada Bedinelli - contiamo di arrivare al tutto esaurito per la settimana prossima, anche se ancora c’è qualche disponibilità fra gli occasionali».