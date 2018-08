La smerigliatrice gli mozza un dito: operaio operato d'urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Perde il controllo della smerigliatrice che gli trancia un dito. Le grida di dolore dell’operaio, un 44enne anconetano si sono sentite in tutto il cantiere navale. Subito è stato soccorso e portato all’ospedale per un intervento chirurgico, ma è concreto il rischio che perderà l’indice della mano sinistra. Il brutto infortunio sul lavoro è accaduto questa mattina, poco prima delle 10, al cantiere della Cnr in via Mattei.