Ancona, scontro all'incrocio tra bici e auto: ragazzo cade a terra e si fa male

ANCONA - Scontro tra un'auto e una bicicletta questa mattina intorno alle 8 all'incrocio tra via Torresi, via della Montagnola e via Maiolati con il ragazzo di colore di 26 anni in sella alla bicicletta che è caduto a terra: immediati i soccorsi con Croce Gialla e automedica sul posto con il giovane portato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. La viabilità è stata gestita dalla polizia municipale.