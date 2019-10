ANCONA - Scontro tra due auto pochi minuti prima delle 17 nell'incrocio tra via Frediani e via Vecchini con un anziano di 87 anni portato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette: sul posto l'automedica, la Croce Gialla e la polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: 18:19

