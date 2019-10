Ancona, scontro davanti alla scuola. Donna ferita, caos viabilità

ANCONA - Schianto all'ingresso della scuola, donna resta ferita. Caos nelle strade vicine all'istituto. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 8 tra via Passo Varano e via Bersaglieri d’Italia. Una 46enne è rimasta ferita in maniera non grave a causa di uno scontro con un'altra macchina. Sul posto un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la donna al pronto soccorso di Torrette. Per consentire i rilievi la circolazione ha subito significativi rallentamenti, dovuti anche all'arrivo degli alunni.

