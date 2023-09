Scoppia la lite tra anziani vicini di casa a Sappanico: colpisce "l'avversario" con un asse di legno e lo manda all'ospedale

ANCONA - Alta tensione tra vicini di casa, in questo caso anziani, che sfocia nella violenza, con uno dei che colpisce l'altro con un asse di legno.

È successo nel primo pomerigio di ieri, quando i polizotti di Ancona sono dovuti intervenire nella frazione di Sappanico per una lite tra due anziani, rispettivamente di 70 e 80 anni. La lite, scoppiata per motivi di vicinato, è sfociata nella violenza con un dei due che ha colpito l'avversario con un asse di legno. Il rivale è caduto a terra, rimanendo ferito. L'uomo è stato portato all'ospedale, i poliziotti hanno sequestrato l'asse e, per precauzione, ritirato anche un'arma detenuta legalmente dall'uomo.