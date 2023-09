Ancona, tre ragazzini vagano in città e chiedono aiuto ai poliziotti in un inglese stentato

ANCONA - Li hanno visti vagare per la città, confusi: i polizitti hanno affidato ai servizi sociali tre ragazzini tunisini, dall'apparente età di una quindicina di anni.

Durante il normale servizio di controllo del territorio, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico sono stati contattati in Piazza Roma, ad Ancona, da tre minori non accompagnati, di circa 15 anni, che, in un inglese stentato, hanno chiesto aiuto ai poliziotti, perché soli in strada e senza rifugio. È accaduto verso la mezzanotte scorsa. Immediatamente gli agenti delle Volanti, malgrado l'ora tarda, si sono adoperati per accompagnare gli adolescenti in Questura e procedere alla loro identificazione con l'ausilio di personale della Polizia Scientifica, impegnato h24 per tutte le emergenze. Dopo le operazioni di identificazioni i tre ragazzi, tutti di nazionalità tunisina, sono stati affidati al Servizio emergenza minori, che ha provveduto al loro collocamento in strutture idonee.