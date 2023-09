Pugni a calci al medico di guardia, arrestato l'aggressore 20enne: è il suo secondo pestaggio

VALLE CASTELLANA - E’ stato arrestato il presunto aggressore del dottore Maurizio Doroni che lo scorso 5 agosto, nello studio del medico di guardia a Valle Castellana, era stato colpito con un violento pugno e con una serie di calci mentre era a terra. Aveva riportato lesioni gravi guaribili in oltre 40 giorni con la frattura del setto nasale, di un’orbita e di due costole e la diminuzione della funzionalità del braccio destro. In manette è finito un giovane di 20 anni del posto.

Sono stati i carabinieri della stazione di Valle Castellana e della sezione di Pg presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ascoli.

La stessa persona aveva ricevuto da pochi mesi la notifica da parte della Procura di Ascoli di un avviso chiusura indagini per una aggressione avvenuta ad Ascoli con calci e pugni e con lesioni che in quel caso avevano comportato per la vittima una prognosi di 30 giorni. Per quella di Valle Castellana, invece, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sulla base della testimonianza del medico aggredito, una persona si era presentata nello studio con il volto parzialmente coperto da una busta di plastica.