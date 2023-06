Ancona, droga, degrado e impianti non a norma: blitz della Polizia nel residence, titolari nei guai

ANCONA - Degrado, impianti non a norma, traffico di stupefacenti ed ospiti mai segnalati: i titolari di un residence nel centro di Ancona finiscono nei guai dopo un un controllo oordinato dalla Squadra Amministrativa di Sicurezza della Questura ed eseguito in collaborazione con la Squadra Mobile, le Volanti, l’Ufficio commercio della Polizia Locale, nonché da personale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

Una volta entrati i poliziotti constatavano che la palazzina ove era ubicato il residence era composta anche da altri appartamenti ceduti in affitto dalla stessa famiglia proprietaria della struttura alloggiativa.

Ma sono subito risultati evidenti la scarsa igiene ed il pessimo stato di conservazione dell’immobile, cosi come riferito dai Vigili del fuoco, che rilevavano delle irregolarità dell’impianto elettrico, in violazione delle norme di sicurezza. L’ispettore Ast dopo aver constatato le problematiche emerse, trasmetteva una nota urgente, per quanto di competenza al Sindaco di Ancona

In un appartamento sottoposto a sequestro penale dalla Procura della Repubblica di Ancona, per un’indagine della Squadra Mobile sulla cooperativa l’Aurora di Perugia, venivano identificati alcuni ospiti extracomunitari, uno dei quali alla vista dei poliziotti tentava di disfarsi di un involucro di sostanza stupefacente del tipo hashish che però veniva subito rinvenuta e sequestrata. Altri agenti, al 5° piano, trovavano due giovani di origine egiziana, uno dei quali occultava hashish all’interno di un comodino, coprendolo dai propri effetti personali.

I due extracomunitari per il possesso dello stupefacente, verranno segnalati alla Prefettura di Ancona. Il titolare dell’appartamento veniva sanzionato per non aver ottemperato all’obbligo di comunicazione dei propri clienti entro le 48 ore per un importo pari ad € 640,00. Sono in corso accertamenti per verificare la posizione dei titolari del residence, i quali non hanno comunicato al Comune di Ancona la variazione sostanziale della struttura ricettiva che è passata da 25 a 9 posti letto.