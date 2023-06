Ancora temporali in arrivo sulle Marche. Meteo senza tregua: è l'ottava allerta nel mese di giugno

ANCONA - Non c'è pace per questa primavera 2023, che proprio non vuole saperne, anche nelle Marche, di trasformarsi in estate. La Protezione civile ha infatti emesso una nuova allerta meteo, l'ennesima, per il rischio di temporali. Si tratta dell'ottava allerta soltanto nel mese di giugno, segnato da temporali che, localmente, hanno provocato allagamenti, dissesto e danni per milioni.

L'allerta, giallo, è valido per tutte le 24 ore di domani, martedì 13 giugno ed annuncia il rischio di temporali, localmente, anche intensi, nelle zone 1, 3 e 5 delle Marche, in prtaica tutto l'entroterra.

Domani, infatti, sono previsti "rovesci o temporali sparsi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, più probabili nel settore interno della regione dove localmente potranno risultare di forte intensità". La situazione non dovrebbe migliorare neanche mercoldì 14 giugno quando sono previste preciptazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti nel settore interno della regione. Dalla serata previsto un maggiore coinvolgimento del settore costiero, specie quello meridionale".