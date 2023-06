Bomba d'acqua a Matelica: smottamenti e strade allagate

MATELICA - Una vera e propria bomba d’acqua ha investito nel primo pomeriggio di oggi (10 giugno) la città di Matelica. In pochi minuti un fenomeno temporalesco molto violento ha coinvolto l’intero territorio comunale provocando enormi disagi, smottamenti diffusi e allagamenti anche nel centro abitato. Maggiormente colpite le zone di San Rocco e località Fonticelle, con allagamenti, detriti e fango sulle strade e nella zona della stazione ferroviaria (dove, tra l’altro, erano in corso dei lavori), così come in altre località come ad esempio nelle zone di Peschiera, Crinacci e Campamante, dove addirittura alcune auto sono rimaste bloccate dalla tanta acqua e fango presente sulla carreggiata.