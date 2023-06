Nuova bomba d'acqua su Macerata e Mogliano: impressionante muro di pioggia

Bomba d'acqua nel primo pomeriggio. I centri maggiormente colpiti sono stati Macerata e Mogliano. Intorno alle 14.45 è iniziato a piovere nel capoluogo. Diversi gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco chiamati per ripristinare situazioni di emergenza, soprattutto per strade allagate e smottamenti. Le Marche si trovano a fronteggiare la quinta allerta meteo consecutiva. Dal 3 giugno è stato un continuo e l'ultima, emessa il 7 giugno dalla Protezione civile regionale, ha validità per tutta la giornata di oggi, giovedì 8 giugno. L'allerta gialla terminerà alle 24.