Italia's got talent, giovane di 23 anni â€‹accusa un malore alla fine delle prove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aveva da poco concluso il suo impegno all'Uci Cinemas di via Filonzi nel cast di Italia's Got Talent, l'iniziativa che tanto interesse ha riscosso nel capoluogo quando per la tensione e lo stress accumulato ha avvertito un malore. Immediati i soccorisi con il giovane di 23 anni che è stato trasportato dalla Croce Gialla all'ospedale regionale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.