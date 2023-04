Ancona, travolta da un Suv in retro mentre attraversa, cade e batte la testa: anziana all'ospedale

ANCONA – Momenti di paura questa mattina in corso Amendola, dove un'anziana è stata investita da un Suv nei pressi dell'incrocio con via Orsi. L'incidente è avvenuto attorno alle 9. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la 70enne stava attraversando la strada quando è stata centrata dal conducente dell'auto in retromarcia. Cadendo a terra, la donna ha battuto la testa e ha cominciato a sanguinare.

Subito sul posto è intervenuto il 118 con un mezzo della Croce Gialla, ma a prestare le prime cure alla signora sono stati i vigili del fuoco che in quel momento stavano provvedendo alla messa in sicurezza della facciata di un palazzo da cui erano caduti dei cornicioni. La 70enne, rimasta sempre cosciente, è stata portata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.