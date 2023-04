PORTO RECANATI Crisi del Gruppo Mondial: fallita anche la terza società. Si è svolta ieri in tribunale l’udienza che ha decretato il fallimento della Mondial Due, realtà che conta circa trenta dipendenti. Fallimento che si unisce a quello che era già stato decretato per le altre due società del Gruppo: Mondial Suole e Mondial Plast che, insieme, contavano invece circa 120 lavoratori.

I pagamenti

Le difficoltà economiche degli ultimi periodi avevano portato il Gruppo al ritardo nei pagamenti di alcune mensilità del 2022 e della tredicesima. Difficoltà che si sono protratte fino al nuovo anno, con il mancato pagamento anche degli stipendi di gennaio e febbraio, quando alcuni creditori si sono rivolti al tribunale di Macerata per presentare un’istanza di liquidazione giudiziale. Ora, con il fallimento anche della terza società e la maggior parte dei dipendenti che hanno dato le dimissioni per giusta causa per poter accedere alla Naspi, resta però il nodo dei dipendenti rimasti, per i quali i sindacati avevano provato a intraprendere la strada della cassa integrazione straordinaria, così da evitare il licenziamento collettivo delle maestranze, ma non è detto che il percorso vada a buon fine.