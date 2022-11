Ancona, frontale da brividi, feriti e caos traffico: code chilometriche sulla Statale 16

ANCONA – Frontale da brividi alla Baraccola, ad Ancona, e traffico in tilt sulla variante alla Statale 16, con lunghe code in entrambe le direzioni. L'incidente si è verificato attorno alle 16 di fronte al supermercato Lidl.

Il bilancio

Ci sono dei feriti, ma non gravi, soccorsi dal 118 e dalla Croce Rossa. Sul posto, la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la circolazione, andata letteralmente in tilt. Si sono formate code chilometriche lungo la statale, sia in direzione nord, sia verso la Baraccola.