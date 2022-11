Ancona, volo choc dallo scooter. Schianto da brividi sulla Flaminia: un uomo è in gravi condizioni

ANCONA – Uno scooterista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la Flaminia. L'uomo, di circa 40 anni, è stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso: era privo di sensi all'arrivo dei soccorritori.

I soccorsi

La chiamata al numero unico d'emergenza 112 è arrivata attorno alle 17,45 da parte di un ciclista che ha assistito alla scena. Ha riferito di aver visto l'uomo in scooter sbandare dopo essere andato a finire in un tombino, per poi cadere dopo aver impattato contro il cordolo del marciapiede, mentre viaggiava sulla corsia in direzione Falconara, all'altezza del civico 66 di via Flaminia. La dinamica è comunque al vaglio della Polizia locale che sta verificando se ci sia stato o meno un impatto con un altro veicolo. Sul posto è prontamente intervenuto il 118 con l'automedica e la Croce Rossa: il paziente è stato portato in gravi condizioni all'ospedale.