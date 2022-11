Chiede l'intervento del 118 poi non si fa trovare in casa. Ecco cosa è successo

ANCONA - Da verifiche fatte non è la prima volta che due e qualche volta tre telefonate al 118 le fa quasi ogni giorno. E' andata così ma con la fase finale diversa e ancora più sorprendente perchè dopo la richiesta di aiuto e la Croce Gialla che non riusciva ad entrare in casa è stato necessario anche l'intervento della questura e dei vigili del fuoco che si sono portati in via Urbino e dopo molteplici tentativi e una lunga attesa sono entrati in casa senza però trovare la signora che era uscita per fare delle commissioni. Con l'incredulità che aumentava velocemente come la rabbia.