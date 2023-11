ANCONA Ancora una truffa del finto carabiniere. Lunedì pomeriggio ha colpito a Torrette, riuscendo a spillare a una donna di 85 anni soldi e gioielli, per un valore complessivo di circa 2.500 euro. Il modus operandi? Sempre lo stesso, che ormai si ripete come un triste ritornello: «Signora, suo figlio è trattenuto in caserma. È nei guai dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Per essere rilasciato servono soldi». Sul caso indagano i carabinieri, quelli veri.

La tecnica del falso appartenente alle forze dell’ordine aveva funzionato anche una settimana fa, a Candia. In quel caso era finita nella rete del farabutto una 81enne. Le erano stati sfilati con l’inganno i gioielli e i ricordi di una vita dopo la telefonata bluff: «Suo figlio ha investito una donna in bicicletta e ora servono soldi perché possa tutto risolversi nel migliore dei modi» era stato detto alla vecchina. Nel panico e convinta di aiutare suo figlio, aveva assecondato le richieste di quello che pensava essere un vero maresciallo. E così è successo anche lunedì pomeriggio, a Torrette. L’anziana ha scoperto di essere stata beffata quando ormai era troppo tardi. È stato uno dei figli a lanciare l’allarme, al 112, numero unico dell’emergenza territoriale, facendo arrivare a casa dell’85enne una pattuglia (vera) dei carabinieri, che hanno eseguito i primi accertamenti e ascoltato la versione della vittima. Ha raccontato di essere stata raggiunta al telefono da un uomo mai sentito prima, che si qualificava come un appartenente all’Arma. Il finto militare le ha detto che avrebbe dovuto racimolare del denaro per non far finire nei guai il figlio. Poco dopo, nell’abitazione dell’anziana - che in quel momento era sola - si è presentato un collaboratore del finto carabiniere. Che ha ritirato il malloppo: circa 2.500 euro tra soldi e gioielli. Poi, si è dileguato.