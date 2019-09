Giovane trovato morto in una zona isolata Un proiettile in corpo, in mano una pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il cadavere di un uomo dell'apparente età di 35 anni, con i segni di un colpo d'arma da fuoco e una pistola in mano è stato rinvenuto in mattinata in campagna in via Montegalluzzo a Montesicuro. Sul posto i carabinieri di Brecce Bianche, il 118 e la Croce Gialla di Agugliano. Secondo le prime ipotesi dovrebbe trattarsi di un suicidio. La scoperta choc è stata fatta dal proprietario di una casa nelle vicinanze. L'uomo ha trovato la strada sbarrata da un'auto, è sceso è quindi si è avvicinato a piedi. Poco distante ha visto il cadavere a terra. In un primo momento ha pensato ad una malore e ha chiamato il 118. Poi si è accorto che l'uomo aveva in mano una pistola.