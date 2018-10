Si sente male al ristorante Soccorso 95enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Attimi di tensionei nel primo pomeriggio al Viale, dove sono scattati i soccorsi per un malore al ristorante. Una persona anziana è stata curata sul posto e poi portata all’ospedale dove si è ripresa. L’allarme è scattato attorno alle 14,30 al Ristorante Giardino, per un 95enne che si è sentito male. Subito è partita la telefonata alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto i mezzi sanitari. Il personale medico è intervenuto con la consueta rapidità al Viale. L’anziano è stato trattato sul posto, le conseguenze del malore non sembravano particolarmente gravi. Ma vista anche l’età avanzata è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Inrca dove il paziente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.