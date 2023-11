Dà in escandescenza al pronto soccorso e inveisce contro i sanitari

ANCONA - Emergenza e paura: qualche ora fa i poliziotti della Questura sono intervenuti presso il Pronto soccorso dell'ospedale in quanto un cittadino italiano di circa 50 anni non residente in zona, con precedenti giudiziari e problemi psichiatrici, ha dato in escandescenza senza un'apparente motivo inveendo contro i sanitari.

L'uomo è stato immediatamente contenuto dall'operatore di Polizia in servizio presso il Posto di Polizia dell'ospedale e, successivamente raggiunto dagli altri operatori di via Gervasoni e hanno provveduto a riportare la situazione alla tranquillità. Il Questore nelle prossime ore valuterà l'applicazione di misure di prevenzione.