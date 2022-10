ANCONA - Sabato mattina attorno alle 5,30 la Volante è intervenuta in centro per una lite scatenata dalla gelosia tra un brasiliano di 40 anni e un sardo di 50. La convivenza tra i due era ormai divenuta impossibile, per cui l’italiano aveva deciso di mandare via di casa il compagno brasiliano consentendogli di restare fino a che non avesse trovato un lavoro.

La situazione è degenerata ed è scoppiato un litigio furioso tanto che il sardo ha gettato dalla finestra tutti i vestiti e gli effetti personali del compagno, il brasiliano gli ha rotto in testa un vaso di cristallo procurandogli una ferita. Poi si è allontanato brevemente da casa, e al suo ritorno, trovando la porta sbarrata, ha rotto gli infissi ed altri oggetti nell’appartamento. Gli agenti hanno allertato il personale sanitario che ha accompagnato il ferito a Torrette.



Entrambi i litiganti avevano numerosi precedenti. Il brasiliano, privo di documenti, è risultato anche irregolare ed è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti. Per lui è scattata una denuncia per lesioni, ed stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha attivato la procedura di espulsione dal territorio nazionale.