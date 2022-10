Ancona, beccato dagli agenti con la droga e un coltello in tasca: denunciato

ANCONA- Nella giornata di ieri – 15 ottobre -il suo comportamento "fugace" aveva insospettito gli agenti tanto da indurli ad un'identificazione ad Ancona, dalle parti di Piazzale Loreto. E alla fine è arrivata la scoperta con il rinvenimento nella tasche dell'uomo – un 40enne già noto per reati in materia di spaccio, maltrattamenti e contro il patrimonio – di un coltello multiuso della lunghezza di 10cm e di una bustina contenente marijuana poi sottoposta a sequestro.

La denuncia

Lo stesso, una volta a colloquio con gli agenti, aveva spiegato che il coltello veniva utilizzato come strumento di autodifesa. Alla fine è scattata la denuncia per porto ingiustificato di strumenti da punta e da taglio in aggiunta alla sanzione per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.