ANCONA - Meglio tardi che mai. A due settimane dalle modifiche alla viabilità, è partito ieri il cantiere del nuovo Mercato delle Erbe. Le ruspe hanno infatti cominciato a scavare lungo il lato sinistro (direzione piazza Roma) del perimetro del mercato. Un segnale di presenza chiesto a gran voce dall’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini dopo l’intervento del Corriere Adriatico, che nei giorni scorsi ha più volte denunciato l’inerzia di un progetto partito in ritardo e soltanto formalmente. Tanto da spingere Tombolini a tirare per le orecchie la ditta incaricata dei lavori, chiedendo da subito la presenza degli operai per cominciare le lavorazioni.

Il simbolo

E per lanciare anche un segnale alla cittadinanza: questo cantiere si farà. Molti erano rimasti perplessi dopo la chiusura di corso Mazzini al traffico e dopo il relativo trasferimento (sperimentale) delle bancarelle in corso Garibaldi. Le modifiche, introdotte lo scorso 8 gennaio, erano state presentate come propedeutiche ad un prossimo avviamento del cantiere. Che però non c’era ancora stato. Non per davvero, almeno: erano arrivate le reti e le transenne così come i primi macchinari ma della manovalanza nemmeno l’ombra. Ora, per fortuna, le cose sembrano cambiate. Ed è un bene per tutti gli anconetani. Tanto per i commercianti, che prevedono e temono cali importanti di fatturato e quindi sperano nella conclusione più rapida possibile per gli interventi, quanto per i residenti della città. Finanziato per quasi 6 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nuovo Mercato delle Erbe dovrà rispettare una rigida tabella di marcia per vedersi riconosciuti i fondi promessi. La prima scadenza è tutt’altro che lontana e prevede il completamento del 30% dei lavori entro il prossimo settembre, quindi già nel 2024. Dopodiché le deadline per il completamento dei lavori e per il collaudo della struttura, entrambe fissate per l’inizio del 2026. Ma se queste ultime lasciano un po’ d’ossigeno al Comune ed alla ditta, la scadenza prevista per la fine di quest’anno pende come un’incudine sulle sorti del progetto.

Corsa contro il tempo

Toccherà procedere a tappe forzate, allora, per recuperare alcuni mesi di ritardo. Per l’avvio dei lavori, infatti, si era parlato già subito dopo l’estate. Poi rimandati a novembre, gli interventi sono finiti sotto l’albero di Natale e sono stati scartati soltanto ad inizio 2024. A nove mesi dal primo, stringente, checkpoint. Tre le fasi previste per i lavori. La prima (4 mesi) servirà a realizzare la nuova scala esterna ed a ristrutturare i box. Quindi 8 mesi per le pescherie e l’area ortofrutta. Infine 12 mesi per il restauro della copertura e la ricollocazione degli operatori. Totale, appunto: 24 mesi. O due anni, se preferite. Fatto sta che pur cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. Ed il 2026, ad onor del vero, è ormai dietro l'angolo.