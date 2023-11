Ancona, addio al preside Pietro Germano: è stato un simbolo dell’Itis per generazioni di studenti

ANCONA Per quasi vent’anni ha guidato da dirigente scolastico l’Itis di Torrette, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di studenti. Ha cullato la sua scuola, facendola arrivare a un livello d’eccellenza tale da essere l’istituto più popoloso della provincia di Ancona e un modello per l’Italia intera nel mondo dell’insegnamento della tecnica. Uno dei simboli dell’Itis, Pietro Germano, si è spento il 31 ottobre.



Ha guidato la scuola dal 1983 fino al 2000, concludendo poi la sua carriera nel 2002 al liceo classico di Jesi. Del suo Itis, Germano (era un ingegnere, viveva a Falconara) amava dire che era «una macchina da guerra». Quella di Germano è stata una figura energetica, sempre propositiva. Fu sua l’idea di lanciare il giornalino scolastico, denominato poi “Il Volterra”. L’istituto lo ha ricordato ieri con le parole dell’insegnante Annibale Santarelli. Il primo incontro nel 1983. «Mi presentai a lui e non impiegai molto tempo a capire che conosceva come pochi il mondo della scuola e che aveva le competenze, le qualità e la voglia di incidere in esso con positiva concretezza. Soprattutto mi colpì il fatto che parlava di quell’universo con profondo rispetto e, quasi, con amore». La camera ardente verrà allestita oggi alle 10 alla Casa Funeraria Pieroni di Falconara. La funzione religiosa è domani alle 11 nella Chiesa Parrocchiale S. Maria in Castagnola di Chiaravalle.