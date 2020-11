Il virus corre: 9 classi in quarantena. E ci sono anche 49 persone in isolamento e 36 positivi

AGUGLIANO - Il Covid si sta propagando rapidamente anche ad Agugliano, dove 49 persone sono in quarantena, delle quali 36 sono positive. E’ il bilancio diffuso da Thomas Braconi, sindaco del paese, con un aggiornamento su Facebook. «Purtroppo i contagi, come avevamo anticipato nella scorsa comunicazione, stanno interessando anche il nostro mondo scolastico», scrive il primo cittadino.

Infatti, aggiunge, «ad oggi sono sospese le attività didattiche di quattro classi della scuola primaria che faranno gradualmente rientro dall’inizio della prossima settimana e cinque della scuola secondaria»

Insomma, il virus s’insinua in classe e contagia anche i più piccoli, che poi si possono fare portatori asintomatici e diffonderlo a casa. Per questo Braconi invita i suoi concittadini a «tenere alta la guardia e lavorare tutti insieme per poter superare questo momento».



L’aggiornamento arriva a distanza di dieci giorni dall’ultimo bollettino diramato dal sindaco ed evidenzia «un’importante crescita dei numeri nel nostro Comune, come per il resto del territorio, con 49 persone in quarantena tra le quali si registrano 36 casi positivi». Anche Agugliano trema e quello che più preoccupa sono proprio i contagi avvenuti in ambito scolastico.

