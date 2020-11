Coronavirus, altri 502 casi positivi nelle Marche nonostante molti tamponi testati in meno

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 502 i nuovi positivi segnalati oggi, domenica 8 novembre, nelle Marche. Un numero sempre elevato anche se inferiore rispetto ai record degli ultimi giorni (698 giovedì, 697 venerdì e 631 ieri) anche va tenuto conto nel minor numero di tamponi verificati: 3603 ieri, 2946 oggi.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2946 tamponi: 1605 nel percorso nuove diagnosi e 1341 nel percorso guariti.

I positivi sono 502 nel percorso nuove diagnosi (130 nella provincia di Macerata, 195 nella provincia di Ancona, 42 nella provincia di Pesaro-Urbino, 82 nella provincia di Fermo, 52 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (85 casi rilevati), contatti in setting domestico (115 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (136 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (19 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 3 rientri da altra regione. Per altri 108 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

