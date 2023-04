SERRA DE’ CONTI Profondo lutto fra l’intera comunità di Serra de’ Conti per la morte all’età di 91 anni di Gaetano Venturi Quattrini, personaggio molto noto e da tutti apprezzato per la bontà d’animo e la squisita cordialità. Gaetano, insieme ad Aldo Ricci e Franco Petrolati, aveva fondato verso la fine degli anni Settanta il Calzaturificio Vrp in un piccolo laboratorio della frazione di Osteria, specializzato nella realizzazione di ciabattine da camera, conquistando ben presto una discreta fascia di mercato.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Addio a Mauro Simoncelli, l'ex bandiera della Falconarese colpito da un infarto



Negli anni successivi il Calzaturificio si era potenziato trasferendosi nel più ampio e funzionale stabilimento di via Merloni, ampliando notevolmente le proprie creazioni calzaturiere anche grazie ad alcuni giovani stilisti che vi operavano fattivamente: fra questi, Duccio, il creativo figlio di Gaetano. Grazie al nuovo stabilimento la produzione calzaturiera era aumentata conquistando ampie fasce di mercato anche estero per l’originalità delle proprie creazioni ed inoltre potenziando il numero delle maestranze, al punto da superare le cento unità. Gaetano da tempo aveva lasciato l’attività imprenditoriale così come suo figlio Duccio, che si era trasferito a Milano come stilista in diverse note aziende calzaturiere italiane. I funerali si terranno questa mattina alle ore 10 presso la Chiesa parrocchiale di Serra de’ Conti.