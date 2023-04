FALCONARA Aveva un dribbling secco e rapidissimo che lo rendeva imprendibile per gli avversari ma ieri Mauro Simoncelli non è riuscito a scartare il nemico più temibile. A 72 anni se n’è andato nella notte, presumibilmente a causa di un infarto: la moglie lo era andato a svegliare intorno alle 9,30 ma lui non le ha risposto, i soccorsi sono stati vani. Mauro Simoncelli era stato un ottimo calciatore, era un’ala dalla tecnica sopraffina e dalla velocità eccelsa. Un numero 11 come adesso non ne esistono più.

Nel calcio marchigiano aveva scritto pagine significative: aveva iniziato nel Montemarciano per poi passare all’Anconitana e quindi nella grande Falconarese del Cavalier Bedetti, che poi gli diede anche un lavoro da ragioniere nella sua azienda. Aveva giocato anche con la Sangiorgese, che allora era ai vertici del football regionale, e con l’Elpidiense. «Era un uomo buono, semplice, generoso – dice Silvano, un amico di Simoncelli – era benvoluto da tutti e non certo per i gol che aveva segnato a grappoli ma per le sue qualità umane. Stavamo programmando una uscita con le famiglie per il giorno di Pasquetta. Amava il calcio, il mare, passeggiare ed amava stare col nipotino Giovanni. Era tifosissimo della Fiorentina». La camera ardente sarà allestita da oggi alle 15 alla casa funeraria Pieroni, mentre la cerimonia religiosa si celebrerà domani alle 15 nella chiesa di S.Maria della Neve di Marina di Montemarciano.