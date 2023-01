WTA Hobart, termina all'ultimo atto il sogno della Cocciaretto: Elisabetta sconfitta in finale dalla Davis

HOBART (AUSTRALIA)- Si ferma all'ultimo atto, ad un passo dal traguardo, il sogno di Elisabetta Cocciaretto sconfitta dall'americana Lauren Davis (n.84 del ranking) nella finale del WTA 250 Hobart.

LEGGI ANCHE: Da Nardi a Cocciaretto, 10 marchigiani nelle classifiche mondiali del tennis

La partita

La statunitense ha sfruttato le fasi cruciali della partita, aiutata anche da un sole cocente che si è mantenuto tale in tutto l'arco del match. La tennista fermana ha ceduto in due set, con i parziali di 7-6 e 6-2 che offrono uno spaccato fedele di quanto visto sul campo principale. Dopo il primo set, durato quasi un'ora e quindici minuti, sfumato per un paio di set-point a disposizione nel proseguo del match l'aspetto mentale ha fatto la differenza. Per il talento classe '01, n.48 del mondo, la consapevolezza di un altro tassello di crescita verso gli Australian Open 2023 dove, nel primo turno, sarà chiamata ad affrontare un'avversaria ostica come Elena Rybakina regina di Wimbledon lo scorso anno.