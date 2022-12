ANCONA Sono 10 i tennisti e le tenniste delle Marche nelle classifiche mondiali di fine anno. Si tratta di 4 ragazze e 6 ragazzi che hanno, chi più chi meno, punti ottenuti nei vari tornei del circuito. In prima fila (senza considerare Camila Giorgi, nata a Macerata ma partita a 5 anni) i tre professionisti a pieno titolo, Elisabetta Cocciaretto, Luca Nardi e Stefano Travaglia che sono quelli che si stanno apprestando, dall’1 gennaio prossimo, ad iniziare un’altra impegnativa stagione in varie parti del mondo.

Iniziamo da Elisabetta Cocciaretto che ha evidenziato, assieme a Nardi, i progressi maggiori. Basti pensare che ad inizio stagione, a causa di un lungo stop causato da un intervento al ginocchio, almeno 7 mesi di inattività, la 21enne tennista fermana era scesa al numero 230 del mondo. In poco tempo è ritornata prepotentemente alla ribalta vincendo 3 tornei (Oxeira in Portogallo, Grado e soprattutto il torneo 125 di Tampico, in 5 finali disputate). Attualmente occupa il numero 65 del ranking mondiale (850 punti in 23 tornei disputati) e delle 64 giocatrici che la precedono in classifica solo 7 sono più giovani di lei. Elisabetta, seguita dal suo storico coach fausto Scolari, si è costruita questa classifica giocando e vincendo tanto, il suo bilancio stagionale è di 44 vittorie e 23 sconfitte. Elisabetta è stata anche l’italiana che ha giocato meglio a Glasgow nel girone della BJK Cup in cui ha ben figurato contro la svizzera Teichmann e la canadese Andreescu. Nel primo torneo dell’anno sarà in gara, da lunedì, nel torneo Wta 250 di Auckland, Nuova Zelanda. Poi un altro torneo in Australia e quindi la prima prova dello Slam a Melbourne, negli open australiani in cui è direttamente nel tabellone principale.

E veniamo al pesarese Luca Nardi, 19 anni, considerato come uno dei talenti più sopraffini del tennis italiano. Luca è arrivato ad occupare il numero 135 del mondo, è stato anche 126, ottenendo 408 punti in 21 tornei disputati. Un progresso considerevole visto che ad inizio stagione era al numero 364 maturato soprattutto grazie ai 3 successi Challenger in carniere (a Forli ad inizio anno, poi a Lugano ed a Mallorca sul finire di stagione). Ma, soprattutto, è stato capace di ottenere il primo successo nel circuito maggiore nell’Atp 500 di Astana dove, dopo avere brillantemente superato le qualificazioni, ha battuto in tre sets il russo Shevchenko. Non pago di questo exploit ha giocato alla pari con il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 al mondo, perdendo di un soffio dopo 2 tie break. Nardi, cresciuto tantissimo sotto la cura del suo allenatore Francesco Sani, nella sua fascia d’età è terzo al mondo, dietro Carlos Alcaraz (numero uno del ranking) e Holger Rune (n.11). Per lui la stagione inizierà lunedì nel challenger di Canberra, in Australia.



C’è pure Travaglia



Stefano Travaglia è reduce da una stagione particolare e sfortunata. Il 31 enne di Ascoli Piceno, a causa di un intervento al gomito, ha saltato gran parte della stagione ed è precipitato al numero 230 del mondo, lui che vanta un best ranking al numero 60. Ma Stefano sicuramente non si è lasciato andare. Nel finale di stagione ha ricominciato dai challenger per riprendere gradatamente confidenza con i campi e la vittoria e cercherà subito di risalire. Già un paio di volte in carriera era stato costretto a dei lunghi stop per infortunio ed era sempre riuscito a risalire la china. Adesso è passato ad allenarsi all’Enjoy Sporting Club di Roma e da lunedì sarà in gara nel Challenger di Nonthaburi, 75 dollari, in Thailandia. Vediamo chi sono gli altri marchigiani in classifica.



Gli emergenti



In campo femminile la chiaravallese Sofia Rocchetti, 20 anni, che occupa il numero 700 del mondo (best 697) con 38 punti in 12 tornei disputati. Poi la fanese Federica Urgesi, che compirà 18 anni il prossimo 29 gennaio, al numero 981 con 14 punti in 4 tornei giocati. Ed infine Jennifer Ruggeri di Porto Potenza Picena, 19 anni con 1 punto. In campo maschile, dopo Nardi e Travaglia, troviamo il maceratese, 22 anni, Tommaso Compagnucci al numero 669 del ranking (best 651) con 38 punti in 21 tornei. Quindi il pesarese Federico Bertuccioli, 24 anni, numero 1237; il sangiorgese Lorenzo Sciahbasi, 17 anni, numero 1366 ed infine il recanatese Peter Buldorini, 18 anni, numero 1928.