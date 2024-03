PESARO Da ieri la Carpegna Prosciutto è tornata nuovamente al lavoro, in vista del secondo impegno casalingo consecutivo, in programma domenica alle 18:15 contro la Unahotels Reggio Emilia, in cui l’ex della gara sarà proprio Andrea Cinciarini che è stato eletto “The Best Ita Fastweb” nella ventitreesima giornata disputatasi domenica scorsa.

Il reset

Attualmente Reggio Emilia occupa la quinta posizione in classifica, frutto di tredici vittorie e dieci sconfitte e nell’ultimo turno di campionato si è imposta agevolmente sulla Openjobmetis Varese. Quella di domenica nonostante la caratura dell’avversario sarà minore rispetto magari a Bologna o Milano, sarà un match ancora più difficile per i ragazzi di coach Romeo Sacchetti, che dovranno essere bravi a mettere nuovamente in campo la giusta energia ed aggressività. Ma soprattutto sarà fondamentale resettare tutto in questi giorni e tornare a pensare solo ad una partita alla volta, anche perché poi i biancorossi saranno attesi da due trasferte consecutive. La prima a Treviso e dopo Pasqua a Sassari. Chiaramente un occhio sarà rivolta anche a quello che succederà sabato sera a Pistoia tra i padroni di casa e la Nutribullet e anche alla sfida in programma domenica a Scafati tra la Givova e la Happy Casa.

I tifosi

Intanto ai tifosi della Carpegna Prosciutto abbiamo chiesto come vedono questo finale di stagione. «Onestamente credo che sia difficile fare ogni tipo di pronostico, - dice Federico Rossi - visto che l’equilibrio la fa da padrone. Del resto se prima di affrontarle ci avessero detto che nel giro di quindici giorni avremmo sconfitto Brescia prima in classifica e la Virtus seconda ma attualmente per classifica avulsa terza in questo momento, penso che nessuno ci avrebbe creduto. Adesso è fondamentale non rilassarsi e stare concentrati pensando ad una partita alla volta, vivendo alla giornata e non facendo tabelle, ma solo guardare quello che è successo solo alla fine di ogni turno». Concorda anche Matteo Mattioli: «In questo momento credo che ognuna delle tre formazioni coinvolte per la lotta salvezza, abbia più o meno le stesse possibilità per salvarsi. A mio avviso alla fine faranno la differenza i dettagli, e chi nelle singole partite riuscirà a limitare i propri errori non lasciando canestri facili, rimbalzi e palle vaganti agli avversari. Essendoci così tante gare, credo che anche Varese e Cremona non possano ancora stare totalmente tranquille, visto che la Carpegna Prosciutto, Treviso e Brindisi nelle ultime giornate hanno iniziato a vincere con più frequenza. Domenica contro la Unahotels mi auguro di vedere ancora tanta gente, magari come contro Bologna, visto che il pubblico con il suo tifo a mio avviso ha dato una bella mano alla squadra domenica scorsa».

I giovani

Infine pronto riscatto per la Carpegna Prosciutto Papalini Under 17 nel girone B Interregionale. I ragazzi di coach Mattia Costa dopo essere stati sconfitti dalla Laurenziana in casa, si sono imposti nello scorso fine settimana dopo un tempo supplementare sul campo della Partenope Sant’Antimo con il punteggio di 77 a 68. Migliori marcatori della gara in casa Vuelle sono stati Cornis con 29 punti e Terry Stable con 17.