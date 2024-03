Vuelle, fai come contro la Virtus. Coach Sacchetti: «Con Reggio Emilia partita spartiacque»

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 24^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati nuovamente sul parquet della Vitrifrigo Arena, stavolta contro la UNAHOTELS Reggio Emilia: palla a due alle 18.15 di domenica 24 marzo con diretta TV su DMAX (canale 52 DTT e 170 Sky), in streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:20 di lunedì 25 marzo su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Paternicò, Borgo e Catani.

«Stesso atteggiamento visto contro Bologna»

«Ci siamo allenati con intensità e ovviamente sarà importante avere lo stesso atteggiamento visto in campo contro la Virtus Bologna domenica scorsa; questo è ciò che ci serve per uscire dalla difficile situazione di classifica nella quale ci troviamo.

Dovremo mettere in campo tanta aggressività, facendo attenzione a Galloway ma non solo; quello della UNAHOTELS è un roster molto valido. Sarà necessario buttarsi su tutti i palloni, lottando con la testa e con l’aiuto dei compagni di squadra. Questa partita sarà uno spartiacque, sotto il punto di vista dell’atteggiamento, permettendoci di capire cosa abbiamo raggiunto e chi siamo».