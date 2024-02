Il detenuto torturato e picchiato nel carcere di Reggio Emilia: «Può risuccedere. Ho avuto paura di morire, ora non dormo più»

Ha denunciato il brutale pestaggio subito il detenuto del carcere di Reggio Emilia, torturato e picchiato in un corridoio dell'istituto penitenziario il 3 aprile scorso. «Devo ammettere che nonostante credo sia giusto denunciare quello che è successo, ho molta paura che possa risuccedere, anche perché quello che è successo quel giorno e quello che ho provato non lo dimenticherò mai. In queste notti non riesco a dormire perché ripenso a quanta paura ho avuto di morire e a tutta quella forza e violenza che è stata usata nei miei confronti mentre ero a terra e ammanettato», ha detto il 43enne.

Il video

Il video della violenza è uno schiaffo a chi lo guarda e apre. Si vede l'uomo incappucciato con una federa stretta al collo, tenuta tirata a lungo per un lembo. Una volta a terra, è stato colpito al volto, sempre coperto, poi calpestato con gli scarponi di ordinanza. Trattenuto per le gambe, un braccio torto dietro la schiena. Denudato dalla cintola in giù, quindi sollevato di peso, afferrato anche per il nodo della federa.

Piantedosi: cose inaccettabili

«Fermo restando che tutto deve essere accertato nelle sedi competenti, e quindi dare giudizi molto netti preventivamente è sempre qualcosa che deve avere un certo riguardo, è ovvio che non sono cose accettabili. Ogni volta che una persona è ristretta, sotto la vigilanza di organi dello Stato, deve essere assicurata la dignità della persona in modo duplice rispetto alle normali condizioni». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine di una visita ad Imola, rispondendo ad una domanda sul video del pestaggio in carcere a Reggio Emilia.