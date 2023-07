PESARO - Nonostante manchi ancora l’ufficialità da parte della Vuelle, che potrebbe arrivare già oggi o comunque a breve, Davide Moretti non vestirà nella prossima stagione la maglia della Carpegna Prosciutto, mentre Leonardo Totè continuerà la sua avventura in biancorosso.



In uscita



Davide Moretti ha giocato con la maglia biancorossa 64 partite, chiudendo l’ultima stagione con una media di 11,2 punti segnati in 24,6 minuti di permanenza sul parquet, oltre a 3,4 falli subiti, il 52,3 % da due, il 37,1 % da tre, l’85,9 % ai liberi, 1,5 rimbalzi totali di media e 2,7 assist a partita. La rinuncia a Moretti, fa chiaramente capire che la formazione allenata da coach Maurizio Buscaglia punterà ad avere nel ruolo di playmaker un giocatore straniero, magari dotato di una buona fisicità per poter competere contro i pari ruolo avversari.

La conferma



Leonardo Totè invece come detto sarà ancora uno dei giocatori del roster e a tal proposito mercoledì pomeriggio in conferenza stampa coach Maurizio Buscaglia ha chiarito a tutti i presenti la presunta incomprensione che si dice fosse nata a Napoli con il lungo in forza dalla scorsa stagione alla Carpegna Prosciutto. «Abbiamo vissuto poco tempo insieme in un momento di grandissimo stress. Lui purtroppo non era al top della condizione, giocavamo per salvarci e abbiamo centrato una salvezza con un calendario clamoroso e sinceramente ma potete chiedere anche a lui problemi non ci sono». Nel frattempo essendosi chiuso il mese di giugno, anche l’ufficializzazione del vice allenatore pesarese Giacomo Baioni, che torna a casa dopo diversi anni, dovrebbe essere a stretto giro. Nel frattempo iniziano ad entrare nel vivo le operazioni di mercato di diverse squadre e ieri Reggio Emilia ha ufficializzato gli assistenti allenatori del coach greco Dimitris Priftis che sono Federico Fucà e Giuseppe Mangone. Entrambi già ricoprivano lo stesso ruolo nella passata stagione e per il primo si tratta del settimo anno in Emilia, mentre per il secondo è la sua seconda stagione con la Pallacanestro Reggiana. Venezia invece ha annunciato l’ala-centro brasiliana Bruno Cabloco, che ha avuto un passato in Nba con i Toronto Raptors con cui ha vinto anche l’anello Nba. Brescia e lo statunitense Troy Caupain si sono invece salutati, mentre Scafati, che sarà ancora sponsorizzata Givova, ha rinnovato per la prossima stagione con il capitano Riccardo Rossato.



Le mosse



Tortona invece ha ufficializzato la separazione dall’ex lungo della Vuelle Tyler Cain e a breve potrebbe annunciare l’ex Milano Tommaso Baldasso, mentre Giacomo De Vecchi dopo aver appeso le scarpe al chiodo alla fine di questa stagione sarà il nuovo Club Manager di Sassari. La neopromossa Pistoia ha confermato come coach Nicola Brienza, il direttore sportivo Marco Sambugaro, il capitano Gianluca Della Rosa e l’ala Carl Wheatle. Il playmaker Tommaso Laquintana invece lascia Brescia. Infine le squadre italiane impegnate in Europa la prossima stagione saranno Milano e Bologna in Eurolega, Venezia e Trento in EuroCup, Tortona e Sassari disputeranno la Champions League mentre Varese e Brindisi disputeranno il Qualyfication Round.