Tigers Day, prima di Megabox-Scandicci musica e carnevale

PESARO - Megabox Volley e Ente Carnevalesca di Fano organizzano sabato 10 febbraio al PalaMegabox di Pesaro il Tigers Day, giornata di festa dedicata alle atlete della squadra biancoverde. A partire dalle 17, l’impianto sportivo pesarese ospiterà un evento pieno di musica, allegria e sport che culminerà con la partita tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Savino Del Bene Scandicci, valida per la settima giornata di ritorno del campionato di pallavolo femminile di A1.

L'esibizione della The Voice Italy Kids Melissa Agliottone

Il pre-partita sarà allietato dall’esibizione dal vivo della cantante marchigiana Melissa Agliottone, vincitrice di The Voice Italy Kids e rappresentante italiana al Junior Eurovision Kids Contest. Altro protagonista sarà El Vulón, maschera tipica del Carnevale di Fano, cui sarà affidato il tradizionale getto di dolciumi.

Il presidente della Megabox Volley Ivano Angeli spiega: «Abbiamo voluto riproporre un evento che, come quello dell’Epifania, richiamasse al Palasport non solo gli appassionati di volley e le loro famiglie, ma anche chi, incuriosito da un evento particolare, a metà tra lo spettacolo e lo sport, voglia accostarsi alla pallavolo e conoscere la nostra squadra. Vogliamo fare festa alle nostre ragazze, ed è per questo che abbiamo chiamato questo appuntamento Tigers Day. E visto che siamo in pieno Carnevale, abbiamo voluto al nostro fianco chi organizza il più antico Carnevale d’Italia: chi meglio dell’Ente Carnevalesca di Fano può aiutarci a festeggiare assieme nel modo migliore questa giornata?».

Il connubio con il Carnevale di Fano

Il responsabile Amministrazione e Sviluppo della Megabox Volley Marco Savelli aggiunge: «Il Carnevale è per tradizione un’occasione di gioia per i giovani e le famiglie.

La città di Fano ha una lunga storia nella storia della pallavolo, e anche attualmente ha una squadra maschile in A3. L’animazione della giornata sarà curata dalle due maschere di Fano e Pesaro, El Vulón e Rabachén, nonché dalla giovanissima cantante Melissa Agliottone, per una giornata che si rivolge a spettatori di tutte le età. Uno stretto legame con Fano c’è anche tramite il settore giovanile, nel quale c’è una stretta collaborazione con Adriatica Fano e Apav Calcinelli».

«Siamo molto felici di questa collaborazione con la Megabox Volley» dice la Presidente dell’Ente Carnevalesca di Fano Maria Flora Giammarioli, «Fano è stata una delle culle della pallavolo del territorio, ed è tutt’ora forte il legame della nostra città con questo sport. Il Carnevale è una festa di popolo, che accoglie un pubblico di ogni età: un po’ come la pallavolo, dove sulle gradinate festeggiano assieme adulti e bambini. Il legame con la squadra di Vallefoglia e con Pesaro quest’anno è ancora più diretto: in un anno così speciale per la nostra Provincia, anche il Carnevale di Fano omaggia Pesaro Capitale della Cultura. È infatti Rabachèn (la maschera del Carnevale di Pesaro) il sindaco del Carnevale di Fano del 2024».

Vista l’eccezionalità dell’occasione, la partita non è compresa nell’abbonamento, ma gli abbonati avranno un diritto di prelazione sui loro posti da esercitare entro giovedì 8 Febbraio inviando una email a info@megaboxvolley.it o inviando un messaggio su whatsapp al numero 376.1636793. Per questa partita i biglietti saranno in vendita solo a prezzo pieno.