Lube ancora alla finestra in una Superlega senza retrocessioni

CIVITANOVA - Ancora un giorno di riposo agonistico per la Lube Civitanova, che tornerà in campo sabato 2 gennaio a Padova per il primo incontro di campionato del nuovo anno. Intanto è arrivata l'ufficializzazione della notizia già nell'aria da giorni, che la Superlega 2020/2021 sarà senza retrocessioni, di conseguenza le squadre nei bassifondi della classifica avranno meno necessità di fare punti e potranno giocare solo per lo spettacolo. Oggi sono stati giocati due recuperi di partite rinviate nelle scorse settimane a causa del Covid, Monza-Padova e Ravenna-Trento (1-3). Questa la nuova classifica della Superlega dopo i recuperi di oggi

Perugia 43

Lube Civitanova 33 (due partite in meno)

Vibo Valentia 28 (una partita in meno)

Trentino 27 (due partite in meno)

Piacenza 24 (una partita in meno)

Modena 23

Milano 20 (quattro partite in meno)

Monza 18 (tre partite in meno)

Verona 16 (una partita in meno)

Ravenna 13 (due partite in meno)

Padova 11

Cisterna 5



Ultimo aggiornamento: 20:00

