Per la Lube big match con Perugia per aumentare il distacco

CIVITANOVA - Scende in campo alle 18 all'Eurosuole Forum la Lube campione d'Italia, capolista solitaria della Superlega (con una partita in più), che affronterà quella che è considerata la sua grande rivale di stagione, la Sir Safety Perugia di Leon, Podrascanin, Atanasijevic e del coach belga Henyen. Comunque vada la Lube rimarrà in testa alla classifica, potendo essere raggiunta oggi asolo dalla Leo Shoes Modena, ma ovviamente la speranza è quella di battere Perugia, fidando anche sul fattore campo, e magari di farlo con una vittoria da tre punti, cosa che farebbe salitre la differenza tra marchigiani e umbri addirittura a 8 punti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA